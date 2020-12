Pré-selecionados do Residencial Jardim Vitória começam a entregar documentos

O prazo para montagem dos dossiês dos pré-selecionados e suplente dos Grupos I, II, III, idosos, pessoas com deficiência (PCD) para o Residencial Jardim Vitória II do Programa Minha Casa Minha Vida- Faixa I iniciou nessa segunda-feira, 30, e segue até o dia 22 de dezembro de 2020. O candidato deverá comparecer, conforme dia e horário agendados na Portaria Nº 77/2020, publicada na edição nº 2.622 do Diário Oficial do Município de Palmas. Confira aqui

Os candidatos deverão entregar os documentos no Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira para a montagem do dossiê, conforme agendamento. Em caso de não comparecimento com todos os documentos obrigatórios (originais e cópias), o candidato será excluído do processo de seleção.

Para montagem dos dossiês, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos obrigatórios, originais e cópias:

documentação do titular e cônjuge:

– Documento de Identidade (RG, CNH, CTPS modelo novo) em que conste foto e filiação; (02 cópias)

a) CPF (não serão aceitas consultas de situação cadastral); (02 cópias)

b) Comprovante de Estado Civil. b.1 Para solteiros – certidão de nascimento; (02 cópias) b.2 Para casais em união estável, enviar as certidões de nascimento de ambos e o MO29180v016 Declaração de União Estável, completamente preenchido; (02 cópias)

c) Maiores de 18 anos declarados incapazes: incapacidade declarada e comprovada por sentença judicial de interdição com nomeação de curador, juntamente com alvará judicial autorizando a oneração da renda; (02 cópias)

d) Comprovante de endereço atual (água ou energia); (02 cópias)

e) Comprovante de renda (cópias do contracheque, Imposto de renda ou comprovante que ateste a renda, no caso de renda informal apresentar declaração positiva de renda, no caso de ausência de renda apresentar declaração negativa de renda); (02 cópias)

f) Certidão Negativa de Imóvel (titular e cônjuge), emitida pelo Cartório de Registro de Imóvel de Palmas -TO, localizado na Av. Teotônio Segurado, Edifício Amazonas Center; (original)

g) Folha Resumo do Cadastro Único, atualizada, expedida pelo Cras de referência; (02 cópias).

A lista com documentação completa pode ser acessada no link da Portaria acima.