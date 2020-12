Operação Paz e Sossego remove carro, motos e recolhe CNHs

A Operação Paz e Sossego, realizada em conjunto com a Operação Balada Segura, resultou na remoção de quatro motos e um automóvel e no recolhimento de duas Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs), sendo uma por estar vencida e a outra porque o condutor se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ao todo 170 pessoas foram abordadas, no Plano Diretor de Palmas. A ação foi realizada na noite do último sábado, 28, de forma integrada pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio dos agentes de Trânsito, do Programa Balada Segura, Guarda Metropolitana, e Polícia Militar (1ºBPM/BPChoque).

No final da Operação, as Forças de Segurança também lavraram 29 autos de notificações de infrações de trânsito, apreenderam duas armas de fogo, e conduziram duas pessoas para a Delegacia de Polícia Civil (DPC).

O secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Coronel Luiz Cláudio Benício, destacou que Operação Paz e Sossego teve seus objetivos alcançados. Já o comandante do 1°BPM, Tenente Coronel da Polícia Militar De Souza, destacou que a integração com os diversos órgãos de segurança beneficia toda a sociedade com a ordem e a tranquilidade social.

A Operação Paz e Sossego, realizada no Plano Diretor de Palmas, fiscalizou bares, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniências e estabelecimentos comerciais que comercializam bebidas alcoólicas com o objetivo de coibir o mau uso do espaço público, como desordem social, perturbação do sossego público e da tranquilidade, bem como vários crimes de natureza grave contra a vida, como uso de entorpecentes e outros.

Balada Segura

Dentro da Operação Paz e Sossego foi realizada a Operação Balada Segura, com uma equipe de Agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). Durante a ação, os agentes de Trânsito da Capital realizaram cinco remoções, sendo quatro motos e um automóvel. No final da Operação Paz e Sossego, o Balada Segura recolheu duas Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs. Também foi recolhido um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e lavrados 29 autos de infrações.

A Operação Balada Segura tem como objetivo preservar vidas promovendo uma mudança de comportamento no trânsito. É um programa de prevenção à embriaguez ao volante desenvolvido pela Prefeitura de Palmas por meio dos agentes de Trânsito e da Guarda Metropolitana e é caracterizado pela abordagem cidadã e pela testagem do nível de álcool de todos os motoristas abordados.

Logística da Operação Paz e Sossego

A Operação Paz e Sossego foi realizada em conjunto com o 1º Batalhão da Polícia Militar (1°BPM) e contou com 10 viaturas das forças de segurança, que percorreram a região Central da Capital, passando pela Praia da Graciosa, Píer I e II, e diversos bares no Plano Diretor Sul.