Projeto Social da Habitação leva ação comunitária a moradores dos empreendimentos Jardim Vitória I e do Recanto das Araras I

Nessa terça, 1º, e quinta-feira, 03, equipe da Secretaria Municipal da Habitação (Sehab), juntamente com a da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realizará uma ação comunitária junto aos contemplados dos empreendimentos Jardim Vitória I e Recanto das Araras I. Serão realizados cadastros para benefícios eventuais, atualização e inclusão de CadÚnico, Carteira de Idoso e informações gerais.

Na terça, 1º, o atendimento será no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vitória Régia, localizado no empreendimento Jardim Vitoria I, das 08 às 12 horas. E na quinta-feira, 03, os moradores do Recanto das Araras I irão receber a ação, que será realizada das 14 às 18 horas, em uma tenda montada próxima a praça. As famílias devem levar documentos pessoais e conta de energia.

Para o secretário da Sehab, Fabio Frantz, muito além de proporcionar um lar, os programas habitacionais da Prefeitura de Palmas, proporcionam também a tão importante inclusão social. Garantindo que as famílias consigam melhorar ainda mais de vida.

Todo os atendimentos seguirão as normas de higienização sanitária e distanciamento social para evitar possível contágio da Covid-19.