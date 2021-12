Pracinha da Cultura recebe ‘Mostra Cultura na Praça’ nesta sexta-feira, 10

Os moradores do setor Morada do Sol II e região poderão aproveita uma programação especial nesta sexta-feira, 10. É que a Pracinha da Cultura (antigo CEU), em parceria com a Quadrilha Junina Cafundó do Brejo, promove a ‘I Mostra Cultura na Praça’ a partir das 20 horas. A entrada é gratuita.

A Mostra tem como objetivo encerrar as atividades no ano de 2021 e proporcionar à comunidade mais um momento cultural. O evento contará com apresentações de cordelista e cantores da comunidade local e dos destaques da quadrilha Junina Cafundó do Brejo.

Programação:

– Declamação de Poesia – com cordelista Bira Dantas (Aluno da UMA / participante do Serviço de Convivência do Cras Morada do Sol);

– Apresentação musical com Agostinho Batista – Participante do Serviço de convivência CRAS Morada do Sol;

– Apresentação Rainha da Cafundó;

– Apresentação Noivos da Cafundó.