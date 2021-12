Forças de Segurança realizam Operação Fim de Ano

Com foco na perturbação do sossego público, teve início na noite desta quarta-feira, 08, a Operação Fim de Ano, com a integração das forças de segurança estaduais e municipais. Durante a operação, dois bares, localizados nas regiões norte e sul, foram notificados pela Vigilância Sanitária de Palmas, 22 autos de infração foram emitidos pelos agentes de trânsito, um carro foi removido, e cinco notificações foram lavradas pelos fiscais de Obras e Postura por perturbação do sossego público.

A Operação Fim de Ano começou por volta das 20h30 de quarta, 08, com término na madrugada desta quinta, 09, quando as forças de segurança percorreram as regiões da Capital, como ocorrido na Praia da Graciosa, estacionamento da Quadra Arse 21(204 Sul) e em vários locais de festas.

Estacionar na contramão e no canteiro central, avançar o sinal vermelho, dentre outras, resultaram na emissão de 22 autos de infração de trânsito pela Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) com o emprego de duas viaturas e seis agentes de trânsito.

Os fiscais de Obras e Postura da Capital atenderam oito denúncias sobre perturbação do sossego público, via Sistema Integrado de Operação (Siop), além de três demandas da Diretoria de Fiscalização Urbana, onde foram lavradas cinco notificações.

Dois bares, um na Quadra Arse 21 e o outro na Avenida Palmas Brasil Norte foram autuados e notificados com prazo imediato pela Vigilância Sanitária por estarem com irregularidades com as normas sanitárias para manipulação de alimentos.

De acordo com a gerente de Vigilância Sanitária, Joselita Monteiro, os bares tiveram as atividades interrompidas imediatamente. “Eles foram autuados e notificados com prazo imediato para cessar as atividades e os responsáveis procederem com todas as adequações no cumprimento das normas sanitárias”, disse, acrescentando que a fiscalização voltará em breve ao local para averiguar se todas as irregularidades foram sanadas.

Os agentes públicos também estiveram nas Quadras Arse 51 (504 Sul) e Arse 72 (706 Sul), após receberem denúncias, via Siop, de perturbação do sossego público por meio de som automotivo.

Participaram da fiscalização conjunta a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), os agentes de Trânsito e Transportes Municipais, a Polícia Militar, os fiscais de Postura do Município e a Vigilância Sanitária.