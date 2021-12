Exposição artística encerra nesta sexta-feira, 10

A V edição do Salão Palmense de Novos Artistas chega ao fim nesta sexta-feira, 10, com o anúncio do artista escolhido pelo público para ganhar uma exposição individual na Galeria Municipal de Artes. O evento de encerramento acontece às 19 horas, no Núcleo de Leitura e Artes no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Com uma edição exclusivamente feminina, o V Salão Palmense expôs obras das artistas iniciantes.

O presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis, destaca a importância de projetos como o Salão Palmense. “O fomento que Fundação Cultural dá para os novos artistas também proporciona a eles a oportunidade de aparecer na cena artística de Palmas. De fato, é um marco onde a gente incentiva a produção”, afirma.

O Projeto

Lançado em 2016 pela Fundação Cultural de Palmas, o Salão Palmense de Novos Artistas acontece anualmente, com exceção de 2020, em razão da pandemia por Covid 19, com a finalidade incentivar e divulgar obras de novos talentos das Artes Visuais.

Por meio do projeto, a FCP seleciona artistas iniciantes para uma exposição coletiva na qual concorrem a uma exposição individual através da votação do público, e o mais votado na categoria Júri Popular recebe como prêmio a montagem de uma exposição individual na Galeria Municipal de Artes e impressão de catálogo. A votação do público será encerrada nesta quinta-feira, 09, às 17 horas.