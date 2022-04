Porto Nacional recebe visita técnica de consultor do Sebrae para avaliar projeto que concorre ao XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Por Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

14/04/2022 – Publicado às 06h45

Na manhã desta quarta-feira, 13, a secretaria municipal da Cultura e Turismo recebeu o Consultor do Sebrae, Antônio Jorge de Abreu, em uma visita técnica realizada no Centro Histórico da cidade. O intuito da visita foi avaliar o projeto “PorTurismo PelaCultura”, que concorre ao XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022, na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos. O projeto beneficia diretamente cerca de 110 empresários do trade turístico e mais de 80 artistas locais.

O objetivo é incentivar a estruturação e a revitalização das demandas turísticas e culturais de Porto Nacional, bem como implantar a infraestrutura adequada nos atrativos e adotar medidas para a melhoria da qualidade dos produtos ofertados, além de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios no município.

De acordo com o consultor Antônio Jorge, a visita além de conhecer a realidade local, e ao mesmo tempo, orientar a equipe que elaborou o projeto para fortalecê-lo, trará novas ideias. “Após preencherem os quesitos na inscrição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, estamos realizando essa visita técnica para evidenciar algo que talvez não tenha sido colocado no projeto e essa evidência trará uma maior sustentabilidade ao que eles escreveram. Após essas visitas, a nossa equipe analisará os relatórios e isso facilitará também na escolha do novo Prefeito Empreendedor”, pontuou.

Para a Diretora da Cultura e do Turismo de Porto Nacional, Ângela Dantas, a visita do Sebrae é fundamental para a sustentabilidade do projeto. “Estamos tendo a oportunidade de receber o consultor do Sebrae que tem como propósito principal evidenciar e buscar todas as ações e locais que foram colocados no projeto. É muito importante realizar essa visita porque o próprio consultor do Sebrae visualizará não só o que está no projeto, mas sentir, conversar com as pessoas impactadas que participaram do projeto e qual o legado desse documento desenvolvido pela prefeitura de Porto Nacional”, Explicou.