Corpo de Bombeiros Militar participa de reunião estratégica para realização da Agrotins 2022

Por Gisele Bedin | Governo do Tocantins

14/04/2022 – Publicado às 08h21

Na manhã desta terça-feira, 12, o Corpo de Bombeiros do Tocantins (CBMTO) e representantes das forças de segurança do estado e município participaram de reunião estratégica para alinhamento das ações de segurança da 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), a maior feira do segmento agropecuário do Norte do Brasil. O evento é encabeçado pela Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRO), que convocou o encontro.

Repetindo a parceria em todas as edições da Feira, o CBMTO estará presente em duas frentes de trabalho: ações preventivas com a regularização do espaço às normas de segurança, garantindo a existência de extintores, hidrantes, brigadistas no espaço, além de manter uma equipe operacional fixa durante todos os dias da Agrotins, para atendimentos a ocorrências que venham acontecer durante a feira.

“O trabalho de vistoria técnica já foi feito para a regularização da parte permanente, agora vamos analisar os projetos do evento temporário para que possamos garantir a segurança de todos participantes dessa feira que é uma das maiores do segmento na região Norte. Nesta edição também teremos um estande institucional, em que vai nos possibilitar a oportunidade de expor para a comunidade alguns equipamentos usados nas ações do Corpo de Bombeiros”, ressaltou o Comandante de Atividades Técnicas do CBMTO, tenente-coronel Thiago Franco Santana.

O diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Biodiversidade da Seagro, Fernando Garcia, ressaltou a importância da segurança do evento. “Temos como prioridade a segurança dos participantes da Agrotins. Essa parceria com o Corpo de Bombeiros do Tocantins é fundamental, pois além de nos orientar com a fiscalização das estruturas de acordo com as normas de segurança, oferece uma frente operacional durante todo o evento”, enfatizou.

Além do Corpo de Bombeiros do Tocantins (CBMTO), participaram da reunião, que aconteceu na sede da Agrotins, representantes da Polícia Militar do Tocantins, Polícia Civil, Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental (CIPAMA), Guarda Metropolitana de Palmas, Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM), Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), companhia elétrica Energisa e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Palmas.

AGROTINS

Realizada de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico de Palmas, na TO-50, saída para Porto Nacional, o tema escolhido para a edição da Agrotins é Integrar, Intensificar para Preservar. Serão 700 expositores e a expectativa é receber 120 mil pessoas durante todos os quatro dias de feira, com público diário de 20 mil participantes. A feira é Realizada pelo Governo do Estado, por meio da SEAGRO, em parceria com a Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec/TO), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), e apoio de diversos órgãos da esfera municipal, estadual e federal, iniciativa privada e entidades de classe ligadas ao setor produtivo.