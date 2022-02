Comunidade educativa portuense participa do CONAE 2022

Texto: Secom | Prefeitura de Porto Nacional

25/02/2022 – Publicado às 02:42

Com o intuito de discutir e garantir melhorias na educação portuense, a prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Educação, iniciou na manhã desta quinta-feira, 24, a VI Conferência Municipal de Educação – CONAE que, neste ano trabalha o tema: “Inclusão, equidade e qualidade: Um compromisso com o futuro da educação brasileira”. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão), com transmissões por meio do Youtube da Secretaria Municipal da Educação – SEMED (https://www.youtube.com/channel/UC0yfnNQU7c0x-uUuhOLnSYw).

Professores da rede municipal de educação participam da conferência no município, que acontece até esta sexta-feira, 25, com a realização de palestras, leitura e aprovação do regimento interno da CONAE 2022 e discussões sobre o tema proposto.

De acordo com o prefeito Ronivon Maciel, dentre as inúmeras finalidades da conferência, a discussão e o diálogo sobre a valorização de profissionais, programas e projetos educacionais dentro do município serão destaques. “Sabemos que a educação é uma ferramenta de transformação que nos leva a mais oportunidades e é nesse intuito que nós estamos aqui hoje conversando, dialogando com vocês, e dizendo do nosso compromisso que temos com a educação. Estar nessa conferência é dizer o quanto nós temos a responsabilidade e o compromisso de poder fazer com que a educação aconteça apesar dos muitos desafios”, ressaltou.

Já durante o discurso da secretária municipal da Educação, Helane Dias, ela afirmou que o objetivo da Conferência é fazer com que o Plano Municipal de Educação do município seja um dos melhores. “Tenho 24 anos de profissão e sou sensível à educação, sei que a educação municipal é um conjunto e uma equipe coesa. Acredito que juntos podemos ultrapassar esses desafios e esses obstáculos”, pontuou.

Os eixos principais da Conferência são: O Plano Nacional de Educação 2024-2034 – Avaliação das diretrizes e metas; Uma escola para o futuro – Tecnologia e conectividade a serviço da educação; Criação do Sistema Nacional de Educação – SNE – avaliação da legislação inerente. O CONAE conta com a participação de professores e convidados de todos os segmentos da sociedade, obedecendo às recomendações de segurança da Organização Mundial de Saúde – OMS, para prevenção contra a Covid-19.