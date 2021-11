Porto Nacional: 3ª edição do Saúde em Movimento chega ao Assentamento Manoel João

Vacinação contra a Covid-19, farmácia, exames de eletrocardiograma, atendimento médico e odontológico, são algumas das ações realizadas pela secretaria municipal da Saúde de Porto Nacional, nesta quinta-feira, 11, na Associação de Moradores do Assentamento Manoel João. A ação, que tem como expectativa atender aproximadamente 190 pessoas, tem o intuito de levar às comunidades mais distantes do município, saúde pública de qualidade, além de potencializar a prevenção de doenças.

A edição realizada no Manoel João teve como tema principal a Campanha de prevenção do Câncer de Próstata “Novembro Azul”, realizada anualmente no mês de novembro, com a realização de diversas palestras e ações alusivas.

Além da secretaria municipal da Saúde, a secretaria municipal da Assistência Social e de Produção também estiveram presentes na 3ª edição do projeto “Saúde em Movimento” e ofereceram oficinas de sabão líquido, pintura artística e cadastro para o programa Bolsa Família.