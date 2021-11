Saúde alerta: Mais de 131 mil tocantinenses ainda não tomaram segunda dose contra Covid-19

Mais de 131 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasadas no Tocantins. É o que aponta o recente levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO). A pesquisa abrange os 139 municípios do Tocantins e leva em conta todos os imunizantes utilizados no Estado.

São 131.437 pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. Deste número, 27.411 não receberam a segunda dose da vacina CoronaVac, 71.213 não tomaram a segunda dose da AstraZeneca e 32.813 pessoas não retornaram aos postos para completar a vacinação com o imunizante da Pfizer.

“É um dado alarmante, que nos preocupa, uma vez que, a imunização é essencial para o combate à pandemia da Covid-19. Precisamos do apoio e conscientização de toda a população tocantinense. Não conseguimos fazer com que as unidades hospitalares tenham o pleno funcionamento, em especial com cirurgias eletivas, se não frearmos a evolução da Covid-19. A vacinação é a única ferramenta eficaz para que possamos voltar a normalidade”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

A superintendente de Vigilância em Saúde (SVS) da SES/TO, Perciliana Bezerra, também chamou atenção quanto à necessidade do fechamento do esquema vacinal. “Sem o fechamento deste esquema todas as ações voltadas ao combate à Covid-19 são prejudicadas. Contamos com o apoio da população e, principalmente, dos municípios, para completarmos e alcançarmos melhores índices de vacinação contra o vírus”, explicou.