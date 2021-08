População já pode agendar vacinação para ações de vacinação da próxima semana

O dia dos pais, que originalmente surgiu para inflar os negócios, as vendas nas lojas, na verdade, marca por celebrar aquele que é o esteio da família. O pai, muitas vezes uma figura tímida, quieta, discreta, simples no mais amplo sentido, é também o ser com um coração cheio de amor, de esperanças e de sonhos.

E mesmo com os tempos tão mudados, marcados pela pandemia, o Dia dos Pais está vivo. E deixa ainda mais estabelecido, quão valiosa é essa figura, que nos deu uma carga valiosa para a vida toda: o jeito de ser, de falar e, em alguns casos, até na forma de caminhar, ali estão suas digitais.

O capitão Jarbas Borges sabe bem o que é isso. Ele não só comemora a data com o pai, Sebastião Borges, de 66 anos, como também passa o dia com os três filhos, Matheus, 05, Débora, 03, e Samuel, 01 ano.

“Hoje, mais do que nunca, ser pai e bombeiro ao mesmo tempo, é um privilégio”, conta o capitão, que tinha 25 anos quando o primeiro filho nasceu, apontando os desafios de novos tempos quando a questão é educar, criar, ensinar o caminho de uma época tão diferente.

“Em tempos onde a ilusão digital está substituindo a vida real, o filho do bombeiro pode ver de perto que um herói real, de carne e osso, vale muito mais do que aqueles inventados. Temos a oportunidade de mostrar de perto que ser um herói é se preocupar em ajudar o próximo”, acrescentou.

O capitão é casado com a também bombeira militar e cabo na corporação, Roodielma Williams.

Neste 08 de Agosto, Jarbas Borges vai fazer o que tantos filhos privilegiados vão fazer: presentear o pai e celebrar juntos o Dia dos Heróis.

Homenagem do comandante

Comandante geral do CBMTO e coordenador Estadual da Defesa Civil, o coronel Reginaldo Leandro da Silva deixou sua mensagem especial. O comandante destacou que na corporação há dezenas de bombeiros militares que dividem a emoção do trabalho profissional com a sublime missão de ser pai.

“O Dia dos Pais é uma data de muita expressão para a corporação, pois temos na maioria do nosso quadro, homens dedicados não só ao trabalho, mas também à família. A eles a nossa reverência e os sentimentos de muita paz, saúde e um excelente dia”, disse.