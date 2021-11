Ponte de Xambioá: Dulce e Eduardo Gomes frisam união do trabalho da Bancada Federal, Ministro Tarcísio e do Presidente Bolsonaro

…….

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Nova ponte que ligará Xambioá, no norte do Tocantins e São Geraldo do Araguaia, no Pará, na BR 153, foi um dos assuntos abordados pela deputada federal, Dulce Miranda e o senador Eduardo Gomes, com prefeitos e líderes municipais em Brasília. Os recursos de emendas da Bancada Federal tocantinense, é de cerca de 190 milhões, disse a parlamentar.

A deputada Dulce, lembrou que o termo para a construção da ponte foi assinado em 2017, pelo então presidente Temer (MDB), ao lado do governador do Tocantins, Marcelo Miranda (MDB). “Só existe a ponte de Xambioá hoje, porque foi um ‘ponta pé inicial’ da Bancada Federal. Colocamos na época (recursos), e o ex-presidente, Michel Temer, fez o lançamento da ponte. E se Deus quiser, o presidente Bolsonaro irá entregá-la para toda comunidade do Pará e do Tocantins”, proferiu Dulce.

O senador Eduardo Gomes, frisou o trabalho permanente junto a prefeita de Xambioá, Patrícia, vereadores e líderes de todas correntes políticas. “Garantimos junto ao Ministro da Infraestrutura (Tarcísio Gomes), e ao Governo Federal, presidente Jair Messias Bolsonaro, os recursos para o término e conclusão da ponte de Xambioá, junto com o deputado federal, Carlos Gaguim, com a Bancada Federal e com todos os nossos amigos”, explana o senador em vídeo publicado em sua rede social.

As obras tiveram continuidade em abril de 2020, após a assinatura da ordem de serviço do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Hoje segue no cronograma de obras públicas do atual governo federal.

Recursos de Dulce, Eduardo Gomes e parlamentares

A deputada Dulce Miranda, na reunião, explanou que dezenas de municípios tocantinenses tem recursos destinados por ela, pelo senador Eduardo Gomes e outros parlamentares federais. “O senador, (Eduardo Gomes), estava falando agora pouco que nos 139 municípios, tem (recursos) de seus trabalhos. Eu não digo os 139 municípios, mas acho que uns 100 (municípios), tem (recursos destinados por mim), temos esse trabalho e fazemos com muito carinho, não só com os prefeitos, mas também com vereadores e líderes locais. Essa união de parlamentares, Deputados e Senadores, é que está fazendo a diferença hoje, não digo somente no Tocantins, mas também no Brasil, porque hoje, haja vista, que todos que estão aqui, (Prefeitos e líderes municipais) tem uma emenda de um deputado, de uma deputada, senador, dentro de seus municípios”, disse a deputada emedebista.

Reconhecimento de Wanderlei Barbosa

Conforme Dulce, durante a visita do governador interino, Wanderlei Barbosa, foi solicitado a ele o reconhecimento dos trabalhos da Bancada Federal junto aos municípios tocantinenses. “Quando o Governador interino, (Wanderlei Barbosa) esteve conosco, um dos pedidos que fizemos, é que fossemos reconhecidos por esse trabalho que estamos desempenhando dentro do nosso Estado, sabemos das dificuldades que os prefeitos enfrentam, muitas vezes trabalhando com o pouquinho que tem, para não deixar atrasar a ‘Folha de Pagamento’, não deixar atrasar as merendas nas escolas, é onde entra a mão da Bancada Federal que tem ajudado vocês (Prefeitos), assim como o senador (Eduardo Gomes) falou: ‘pode contar conosco’, (Bancada Federal) estamos aqui para atender o Tocantins como um todo”, ressaltou a deputada.

Confira o vídeo: