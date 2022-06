Polícia Militar realiza reunião com Comandantes de Unidades Operacionais com foco na Operação Temporada de Férias

A Polícia Militar realizou reunião na manhã desta segunda-feira, 27, com Comandantes das Unidades Operacionais de todo o Estado para tratar sobre as ações de policiamento da Operação Temporada de Férias 2022, que vai acontecer no decorrer do mês de julho. As ações têm como objetivo manter a segurança nas praias do Estado.

Com o considerável aumento da circulação de pessoas nas praias do Tocantins, será empregado no decorrer do mês de julho o efetivo militar administrativo e operacional, mediante escala ordinária e/ou extraordinária, levando em consideração o planejamento local.

Para a Operação Temporada de Férias 2022, os alunos do Curso de Formação de Praça, de todos os polos educacionais, vão ser escalados para o policiamento das praias, a fim de cumprirem o estágio policial. Todos os alunos estarão sob a supervisão de policiais militares, Oficiais/Praças, já formados.

Os policiais empregados irão observar os pontos de maior necessidade, locais de aglomerações de pessoas e demais pontos sensíveis de segurança. Além de observar atitudes violentas de qualquer natureza, vandalismo, tráficos de entorpecentes, condução perigosa entre outras atitudes que perturbem a ordem pública ou se configurem em ações criminosas.

Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Julio Manoel da Silva Neto, esta Operação “Temporada de Férias” é uma forma de também assegurar o bem-estar da população neste mês de julho. “A temporada de praias é muito forte aqui no Estado e os alunos praças, com supervisão dos policiais militares, vão intensificar a segurança dos tocantinenses e também dos turistas, com policiamento ostensivo e preventivo a fim de garantir a ordem pública”, afirma.

