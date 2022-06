Governo do Tocantins entrega Escola Estadual de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho, em Pedro Afonso, nesta terça-feira, 28

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), entrega nesta terça-feira, 28, às 14 horas, a Escola Estadual de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho, em Pedro Afonso, na Avenida Pedro Mariano dos Santos, S/N, Setor Bela Vista 2.

A obra da unidade de ensino foi iniciada em 2013, e após uma série de paralisações foi concluída nesta gestão, com investimento de R$ 18.155.859,24, sendo R$ 5.088.333,51 do convênio com o Governo Federal e R$ 13.067.525,73 de recurso do próprio Estado.

A Escola de Tempo Integral Padrão tem capacidade para atender 750 alunos, conta com área total de 10.581,00 m² de construção, contemplando 21 salas de aula, bloco

administrativo, biblioteca, seis laboratórios, refeitório, quadra poliesportiva coberta com área de 781 m², bloco esportivo, auditório, piscina com seis raias, entre outros espaços de aprendizagem.

Edição: Caroline Spricigo