Deputado Amélio Cayres abre evento no Dia Internacional da Mulher na Aleto

Por Suzana Barros

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) adotou uma programação extensa, destinada a relembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março. Na tarde desta quarta-feira, 8, o presidente, Amélio Cayres (Republicanos), fez a abertura de uma Roda de Conversas, quando foram debatidos temas de interesse feminino. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Presidência.

Em sua fala, o presidente reforçou o papel e a importância da mulher em todas as áreas. Ele esteve acompanhado da esposa, Geneci Almeida, que acompanhou a todas as discussões. Ao final, ela presenteou as participantes com um brinde.

As deputadas Cláudia Lelis (PV) e Janad Valcari (PL) participaram do evento. Janad atuou com uma palestra motivacional, destacando como mote a frase “lugar de mulher é onde ela quiser”. A deputada fez uso de apresentações lúdicas com o objetivo de reforçar a mensagem de que a mulher é a maior responsável na missão de atingir seus sonhos e objetivos.

Abordagens

Proferida por Ana Paula Rocha, médica de Família e Comunidade, a primeira Roda abordou o tema “O Bem-estar da Mulher”. Ela seguiu mediando as falas das demais colaboradoras.

A dermatologista Andreza Saud fez abordagem sobre a importância da mulher sentir-se bela. Explanou sobre procedimentos atuais que podem auxiliar a mulher nesse processo, especialmente com a queda da produção de colágeno, manifestada a partir dos 30 anos de idade.

A temática “Saúde Íntima” foi explanada pela ginecologista Francielle Batista, especialista em estética íntima. Ao se referir sobre problemas agravados pela menopausa, destacou métodos capazes de reduzir e/ou corrigir a reposição de hormônios. Como exemplo, citou implante hormonal, método atualmente bastante indicado para devolver melhor qualidade em saúde para a mulher.

O toque final ficou por conta da maquiadora Malu, do Studio de Maquiagem do mesmo nome. Na oportunidade ela fez uma maquiagem de uso cotidiano e de fácil execução em uma das participantes. Com o exemplo, provou como é fácil e rápido fazer uma maquiagem, provocando grande diferença no visual.

Sessão Solene

Na quinta-feira, 9, a homenagem às mulheres tocantinenses ganha espaço no Plenário da Casa, quando será realizada uma Sessão Solene. Na oportunidade, haverá a entrega do Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva, homenagem concedida a tocantinenses que tenham trabalhos prestados em prol das mulheres.