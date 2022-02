PM realiza em Palmas a primeira Reunião de Gestão com a presença de Comandantes de Unidades e Assessores

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A Polícia Militar realizou na manhã desta quinta-feira, 17, no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), em Palmas, a primeira Reunião de Gestão/2022 da Instituição, com a participação de representantes de todas as Unidades Operacionais do Tocantins, Chefes de Seções do Estado Maior, Diretores, Assessores e Diretores dos Colégios Militares.

O encontro oportuniza aos gestores do Comando da Policia Militar a troca de experiências e conhecimentos na área de segurança de suas regiões, ampliando a visão estratégica do Comando e administração, bem como realinhando eixos, objetivos e metas estratégicas institucionais.

A reunião de gestão do comando da PM também é a oportunidade para que as atividades desenvolvidas pelos Chefes de Seções do Estado Maior, Diretores, Assessores e Comandantes possam ser difundidas e, assim, ampliar a proposta estratégica de gestão do Comando, com o objetivo maior de melhorar o serviço prestado à sociedade tocantinense.

O evento foi dividido em momentos para melhor fluidez da informação e aproveitamento do tempo. Coronel Marques realizou a abertura do evento e deu as boas-vindas aos Comandantes de Unidades e Assessores presentes, ressaltando a importância do encontro para o alinhamento dos assuntos institucionais, que afetam diretamente a PM e também à sociedade.

Entre a pautas tratadas, a Coronel PM Wélere Gomes Barbosa, Diretora de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP), iniciou as apresentações explanando sobre o Curso de Formação Praças, que formará mil novos soldados para a Instituição. Esses novos militares sairão do curso com a graduação de tecnólogo em Segurança Pública por meio de convênio com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO). A Tenente-Coronel Lorena Alfonso Cavalcante, Chefe da PM/1, abordou acerca do edital para seleção de militares da Reserva Remunerada que está prestes a ser publicado. O Coronel Marizon Mendes Marques, Chefe de Estado Maior, tratou sobre a finalização das últimas etapas do Concurso Público, com a previsão de convocação dos candidatos em breve, conforme editais publicados.

Na sequência, foi oportunizado aos Comandantes das Unidades fazerem uso da palavra e apresentarem as demandas específicas de cada região, além de esclarecimento de dúvidas sobre os assuntos tratados no encontro.

“Depois de algum tempo sem reuniões presenciais, por conta da pandemia de Covid-19, estamos tendo a oportunidade de realizar a nossa segunda reunião presencial, a primeira de 2022, com todos os comandantes de unidades e assessores. Encontros como este são fundamentais para que possamos acompanhar as demandas de cada setor, e tratar de assuntos que envolvam a organização da Instituição, e como essas pautas afetam direta ou indiretamente a sociedade tocantinense. Procuramos fazer o nosso melhor a cada dia, com o apoio e esforço de nossos comandantes, assessores, e o empenho efetivo de nossa tropa em cada cidade do Tocantins”, destacou o Comandante-Geral, Coronel Silva Neto, ao encerrar o encontro.