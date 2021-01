PM localiza autor de furto e recupera dinheiro em Mateiros

A guarnição deslocou ao local e, através das câmeras de segurança do estabelecimento obtiveram a identidade do autor, um menor de idade. Deslocaram a residência do mesmo, que confessou na presença de sua genitora a autoria do furto de R$ 530, 00 (quinhentos e trinta reais) e que havia dividido a quantia com mais cinco adolescentes.