Em Ação conjunta, PM recupera em Porto Nacional veículo roubado em Palmas

Ação conjunta entre a Força Tática e Agência Local de Inteligência – ALI do 5º BPM junto com o Comando de Operações de Divisas – COD, localizaram na tarde desta segunda feira, 04, no setor Alto da Colina em Porto Nacional, um veículo que havia sido tamado de assalto na noite do dia 30/12 em Palmas.

As equipes localizaram o veículo Hyundai HB20, branco, no setor Alto da Colina, e possivelmente estava sendo utilizado para prática de crimes na cidade. Após recuperado foi apresentado na Depol para os procedimentos cabíveis.