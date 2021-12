PM divulga relação final de lotes residuais do Concurso de 2018 e informa nova linha de atendimento

Texto: Secom

A Polícia Militar do Tocantins divulgou nesta quarta-feira, 15, a relação final dos lotes residuais referentes ao ressarcimento dos candidatos inscritos no concurso anulado de 2018 (CFO e CFSD). Os lotes residuais são referentes aos candidatos que possuem alguma inconsistência nos dados fornecidos e que ainda precisam ser sanadas, para assim receberem o valor, conforme inscrição.

Os candidatos que constarem o nome na relação deverão entrar em contato com a comissão, por meio do número de WhatsApp (63-99203-3442), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 12h, devendo informar o nome completo e CPF, para que seja verificada qual a pendência que gerou a inconsistência no sistema, e impossibilitou o pagamento junto à instituição financeira. A partir daí, o setor de tecnologia da informação realizará as correções necessárias, de acordo com cada caso.

Foi divulgada ainda, nesta quarta-feira, a relação de todos os candidatos que já foram ressarcidos do valor pago de sua inscrição, nos dois certames (CFSD e CFO). Clique nos links abaixo desta publicação e veja as listas na íntegra.

Processo de restituição

A PM ressalta que todo o processo de restituição dos valores pagos pelos candidatos foi devidamente regulado através do Edital de Devolução de Taxa de Inscrição em Concurso Público Nº 001/2020, publicado e disponibilizado no site oficial da PMTO, onde inicialmente constava a data de 18/01/2021 ao dia 03/03/2021 para que os interessados pudessem efetivar o cadastro dos dados pessoais e bancários na plataforma disponibilizada na página.

Novo lote de restituição

Com a finalidade de conceder uma nova oportunidade aos candidatos que não solicitaram ainda a restituição do valor de sua inscrição no concurso anulado de 2018 (CFO e CFSD), a Polícia Militar do Tocantins, informa que no primeiro trimestre de 2022, será lançado um novo edital de ressarcimento. Os interessados devem ficar atentos ao site institucional da PMTO, para acompanhar a divulgação das informações sobre esse assunto.