Estado destina R$ 1,5 milhão para fomento de campanhas natalinas nas 24 maiores cidades 

O Governo do Tocantins está destinando recursos na ordem de mais de R$ 1,5 milhão para fomentar as campanhas natalinas realizadas pelas associações comerciais de 24 cidades tocantinenses. Os recursos são oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. Na tarde dessa quinta-feira, 16, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, recebeu os presidentes dessas associações e pontuou que o objetivo é fomentar os comércios locais e fortalecer os empresários.

“Sabemos da importância dos senhores como empresários e representantes da categoria. Nós tratamos o empresário como gerador de empregos e de divisas para o Estado e, por isso, temos que construir caminhos para vocês comercializarem. Se tivermos condições de fazer, vamos fazer. A máquina pública não pode ser considerada a principal fonte de emprego. Quem tem que gerar empregos é o comércio e a indústria”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale, informou que os recursos serão investidos na aquisição de 50 motos, 220 bicicletas, 130 aparelhos de TV e 24 pacotes de viagem para o Jalapão com direito à acompanhante.

“O grande mote desta iniciativa é fortalecer o comércio local, fomentar o emprego e gerar impostos. Essas campanhas natalinas com sorteios de prêmios acabam fazendo com que o consumidor beneficie sua cidade, comprando no comércio local”, destacou o presidente, informando que os produtos que serão sorteados também serão adquiridos no comércio tocantinense.

Os prêmios serão adquiridos pela Faciet e distribuídos para as associações que farão os sorteios ao longo da campanha que ocorrerá até março de 2022. As campanhas natalinas serão realizadas pelas Associações Comerciais de Araguatins, Araguaçu, Ananás, Araguaína, Nova Rosalândia, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Babaçulândia, Dianópolis, Divinópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Gurupi, Lajeado, Lagoa da Confusão, Miracema do Tocantins, Miranorte, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Praia Norte, Tocantínia e Tocantinópolis.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, destacou que esse é o valor mais alto já investido pelo Governo do Tocantins em campanhas dessa natureza. “Precisamos da capilaridade que vocês têm para que a gente possa chegar na ponta com as políticas públicas que o Governo do Tocantins dispõe. Esperamos que sejam assertivos em suas campanhas que fomentem o comércio local”, pontuou.

PICS

Na ocasião, o secretário Carlos Humberto Lima anunciou a implantação do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS) que prevê investimentos acima de R$ 99 milhões, ao longo de quatro anos, na revitalização de parques e distritos industriais. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins e serão investidos nos oito parques industriais já existentes no Tocantins e na criação de novas áreas nas regiões sudeste e extremo norte.

“É um programa de quatro anos que vai dotar todos os parques e distritos industriais do Estado com a infraestrutura necessária para que a gente possa promover a atração de novos investimentos, bem como permitir o reinvestimento de empresas já instaladas no Tocantins. É hoje um óbice a falta de infraestrutura nos nossos municípios. Alguns não têm infraestrutura implantada, em outros é bastante precária, e o programa vai tanto recuperar quanto implantar a estrutura naqueles que não possuem”, informou o secretário.