Planejamento da Infraestrutura do Tocantins garante melhorias de norte a sul do Estado

A infraestrutura do Tocantins não para de crescer. Com um Estado que se transforma em um canteiro de obras, o Governo do Tocantins tem ampliado a busca por investimentos com foco na modernização da infraestrutura.

Neste ano de 2022, as ações do Governo neste setor visam não apenas a execução de obras, mas entregar à população um Estado onde a infraestrutura da qualidade permita um cenário de desenvolvimento regional sustentável e a melhoria das condições de vida da população tanto na cidade, quanto no campo.

De norte a sul, as obras já transformam a realidade das famílias tocantinenses com intensa geração de emprego e renda que atende as mais diversas áreas como educação, saúde, infraestrutura, integração social, transportes entre outras áreas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida do povo tocantinense.

Para o Secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, a infraestrutura é uma área vital para o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins. “Temos alinhado às ações de planejamento para o ano de 2022 e sabemos da importância da pasta para impulsionar o crescimento do Estado. E os investimentos feitos pelo Governo na área que irão possibilitar o desenvolvimento socioeconômico, favorecer a atração de investidores e garantir que o Tocantins continue a crescer com a geração de emprego e renda e a melhor qualidade de vida das famílias”, frisou Jairo Mariano.

Com uma agenda positiva no que diz respeito às obras de infraestrutura e demais pastas, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, anunciou mais de R$ 278 milhões em ações para infraestrutura nos 139 municípios, que devem ser executados a partir de janeiro de 2022. “Daremos uma resposta de melhoria a todo o Estado, com ações que irão fortalecer o Tocantins e valorizar o tocantinense com obras que mudarão a cara do Estado”, declarou o Governador.

Educação

Na melhoria da infraestrutura educacional, o Governo do Estado investiu mais de 23 milhões em 14 obras entregues aos tocantinenses em 2021, entre elas a Escola de tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, em Araguaína, uma escola em Miranorte, além das reformas de Escolas em Aliança, Paraíso do Tocantins e Guaraí. Portanto, prioridade máxima da gestão, o pacote de obras para o fortalecimento da educação conta ainda com 17 obras em execução, distribuídas de norte a sul do Tocantins.

Para o ano de 2022, o governo estadual já licitou 59 novas obras para educação que devem ser executadas a partir do primeiro semestre, como as obras de escolas de Tempo Integral que atenderão a 1.500 alunos nas cidades de Palmas, Pedro Afonso, Paraíso do Tocantins, Araguatins e Araguaína, além de reformas e revitalização de outras várias unidades educacionais.

Saúde

Na saúde, o reforço das estruturas das unidades hospitalares será impulsionado com a celeridade das obras do Hospital Geral de Gurupi e do Hospital Geral de Araguaína, com construção de 200 leitos em Gurupi.

Em Araguaína, o novo hospital terá 400 leitos, distribuídos em 120 leitos para clínica médica, 87 para cirurgia, 70 para ortopedia, 11 para psiquiatria, dois para obstetrícia, dois para pediatria, 28 para especialidades diversas, 60 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 para a Unidade de Cuidado Intermediário.

A modernização da estrutura do Hospital Geral de Palmas também é o foco da gestão estadual, que tem trabalhado na reforma e ampliação da unidade localizada na capital, com a construção do Pronto Socorro, Nova UTI e Eixo Público.

Habitação

A melhoria da qualidade de vida do tocantinense por meio da infraestrutura tem sido um dos objetivos da Seinf, que acelerou a execução das obras de habitação. O Governo do Tocantins retomou a construção de 183 unidades habitacionais (casas) do Setor Taquari. Ainda estão sendo construídos 272 apartamentos, parte do projeto de habitação da Arso 92, que conta com 17 Blocos, sendo 16 apartamentos por Bloco. A obra já conta com 45% de conclusão, com as primeiras unidades previstas para serem entregues no primeiro semestre deste ano.

Integração Social

Por meio da infraestrutura, o Governo do Tocantins vem transformando a realidade dos municípios com a construção e reformas de praças, que empregam em suas obras centenas de tocantinenses, além de integrar toda a comunidade com espaços de lazer modernos e seguros. Ao todo, estão sendo construídas ou reformados 26 praças, distribuídas nos municípios de Chapada de Natividade, Lajeado, Arapoema, Brasilândia, Colinas, Tupirama, Palmeirópolis, Conceição do Tocantins, Paranã, Barrolândia, Monte Santo, Nova Rosalândia, Abreulândia, Sampaio, São Bento, Tocantinópolis e Porto Nacional.

Segurança

A obra da nova sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins em Palmas, segue e tem investimento de R$ 10,2 milhões, contando com uma área total construída de 3,5 mil metros quadrados em terreno de 43 mil metros quadrados.

Transporte

A melhoria do transporte e logística contribuem diretamente para o desenvolvimento regional, a geração de empregos e renda e garante melhores condições de vida da população tanto na cidade, quanto no campo. Desta forma, o Governo do Tocantins tem intensificado as obras de pavimentação, proporcionando comodidade e segurança para a população e maior vazão da produção tocantinense. Dentre as prioridades do Governo para o ano de 2022, está o início dos processos para pavimentação das rodovias que dão acesso aos municípios de Itacajá, Recursolândia, Centenário, Lizarda, São Félix, Mateiros, Tocantínia e Taipas, ampliando as ações de infraestrutura asfáltica e garantindo o compromisso do Governo do Tocantins com a trafegabilidade.