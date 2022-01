Nota Premiada Palmense terá sorteio no próximo sábado, 15

No próximo sábado, 15, a Secretaria Municipal de Finanças realizará o primeiro sorteio de 2022 do programa Nota Premiada Palmense. No total, serão pagos R$ 25 mil, sendo R$ 10 mil para o primeiro colocado e R$ 15 mil distribuídos entre os participantes sorteados entre o 2º e o 31º lugares. Para esta edição estão concorrendo 4.722 cupons, convertidos até o dia 31 de dezembro de 2021.

Ao longo do ano a Prefeitura realiza 12 sorteios, sempre no terceiro sábado do mês. Já os créditos podem ser convertidos em cupons até o último dia do mês anterior à premiação. A conversão dos cupons que concorrem em fevereiro segue até o dia 31 deste mês.

O Programa

O Nota Premiada Palmense é um programa de incentivo à solicitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) para evitar evasão fiscal no âmbito municipal. Para participar, o contribuinte deve se inscrever no programa, no endereço eletrônico https://notaquente.palmas.to.gov.br/cadastro/.

Após o cadastro, todos os serviços contratados poderão gerar créditos, sendo necessário apenas que o participante solicite a emissão da NFS-e para o seu CPF. Os créditos serão acumulados em forma de conta corrente, com a identificação da respectiva utilidade, geral ou exclusiva para sorteios.