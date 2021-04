Paraíso: Prefeitura confirma óbitos de covid-19 que estavam em verificação

Dados de óbitos de cidadãos domiciliados em Paraíso referentes a covid-19, que estavam em investigação ou que ocorreram em outros estados/município foram incluídos no Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Sesau). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, os dados foram contabilizados e divulgados nos boletins epidemiológicos dos dias 12/04, que trouxe 08 novos óbitos e 13/04 com mais 06.

O secretário Municipal de Saúde Arllérico André explica que os casos suspeitos, antes de serem incluídos na lista do boletim de confirmação, percorrem um fluxo de notificação. “Por esta razão, ou divergências pontuais, tais como: o local onde ocorreu o óbito fora de domicílio ou mesmo a causa morte precisam ser investigadas, para que os casos sejam computados posteriormente”, acrescenta.

Arllérico André, pontua que os referidos óbitos ocorreram há mais de 10 dias, e conforme a Sesau faz a verificação destes, são liberados e incluídos no Boletim Epidemiológico Estadual e Municipal gradativamente. “Voltou a reforçar que os referidos óbitos passam por uma verificação epidemiológica, uma análise da Declaração de Óbito preenchida pelo profissional médico e as informações repassadas pela Sesau através do CIEVS – Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Tocantins, porque nós temos também pacientes que morreram em outros municípios ou estado e deram o endereço como residentes de Paraíso do Tocantins. Depois da triagem de todas essas informações clínicas e epidemiológica, elas são consolidadas, e então o Boletim Epidemiológico é atualizado”, esclarece.