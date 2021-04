Cresce número de alunos matriculados na rede municipal de Gurupi

Um balanço realizado pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semeg), mostrou que o ano letivo de 2021 começou com um saldo positivo para a rede municipal de Educação. O número de alunos matriculados cresceu 7,39% nas escolas e creches públicas municipais.

Segundo dados levantados pela coordenação de inspeção escolar da Semeg, 564 novos estudantes ingressaram nas unidades escolares no município, sendo este o maior número já registrado na história da rede municipal de ensino. O crescimento mais significativo foi na educação infantil com aumento de 8,31% nas matrículas para este ano. Já o ensino fundamental registrou 7,36% de acréscimo no quantitativo de alunos.

“Os pais começaram a entender a real necessidade do ensino remoto, ou seja, aquilo que era dúvida no passado, se tornou algo concreto, diante dessa necessidade do trabalho remoto na pandemia, por isso, nós tivemos esse crescimento significativo, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental”, ressaltou Jônatas Barreto, diretor de gestão pedagógica da Secretaria.

O balanço levou em consideração o quadro efetivo de matrículas realizadas em janeiro deste ano, nas escolas, creches e institutos que compõem a rede de instituições de ensino municipal de Gurupi. “A rede municipal de Gurupi tem uma estrutura muito boa e toda parte organizacional das escolas também. No entanto, não foi isso que pesou enquanto diferencial para o aumento desse quantitativo de alunos. Há ainda as questões pedagógicas que foi o trabalho desenvolvido no decorrer do ano passado e isso, se reflete agora em nossas escolas. O real diferencial, foi e é o trabalho do professor no atendimento a esses alunos, foi esse sem dúvida o que mais contribuiu para esse aumento”, avaliou a Secretária da Educação Amanda Costa.

EJA Ainda de acordo com o balanço, a única baixa nos índices foi registrada no Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A queda no número de matrículas nessa modalidade foi de 7,59%. “Temos um planejamento para o segundo semestre deste ano para que ofertemos a EJA em formato híbrido, já dentro da sua estruturação permanente para que tenhamos realmente esse grupo de alunos dentro da escola, aumentando também, o engajamento e a diminuição do analfabetismo em Gurupi”, explicou a secretária.