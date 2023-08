Palmenses são surpreendidos com chuva inesperada nesta quarta-feira, 23

Os palmenses foram surpreendidos com uma chuva inesperada que caiu em alguns pontos da Capital, na manhã desta quarta-feira, 23. Contrariando as previsões climáticas, as primeiras horas do dia foram marcadas por tempo nublado, o que aliviou o clima quente e seco, e as altas temperaturas características deste período do ano, que vem registrando cerca de 5º C acima da média nos últimos dias.

O boletim meteorológico da Defesa Civil de Palmas indica que mesmo com a chuva isolada da manhã desta quarta, os termômetros irão chegar até o final do dia aos 37º C de máxima e 23° C de mínima. Na quinta-feira, 24, também há previsão de chuva isolada de até 5 mm, que pode cair a qualquer momento do dia, repetindo os 37º C de máxima e 23° C de mínima.

A previsão indica ainda a permanência do clima quente e a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 12%, alcançando nível considerado perigoso para a saúde.

Cuidados

O órgão municipal reforça o alerta para os cuidados com a hidratação e a ingestão de bastante líquido, evitar a prática de exercício físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de hidratar a pele e umidificar o ambiente de convivência.