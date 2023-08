Abertas matrículas dos aprovados no cursinho pré-vestibular Vem Enem 2023

A Prefeitura de Palmas publicou no Diário Oficial do Município (DOM) N° 3286 da última sexta-feira, 18, nas páginas 26, 27 e 28, o resultado final com a lista dos aprovados no cursinho pré-vestibular Vem Enem 2023. As matrículas dos aprovados já começaram e seguem até sexta-feira, 25, de forma presencial, nas unidades do Centro de Atividades do Sesc Palmas, localizadas na ACSU NE 60, (502 Norte) e no Jardim Aureny III.

Para efetuar a matrícula, que acontece das 7h30 às 21 horas, os estudantes devem apresentar os documentos pessoais como RG, CPF e o comprovante de endereço atualizado. Caso o aluno ou aluna seja menor de 18 anos, deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis no momento da matrícula.

A Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) ressalta que os estudantes ao se matricularem já podem participar e assistir às aulas de acordo com o cronograma de ensino habilitado, ou seja, na modalidade presencial nas unidades do Sesc ou de forma on-line no seguinte endereço: www.sescto.com.br.

Vem Enem

O programa desenvolvido pela Fundação Municipal da Juventude de Palmas em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), seleciona jovens palmenses de baixa renda para participar de forma gratuita das aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).