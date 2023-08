Palmas sedia 6ª etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas

Palmas recebe neste final de semana a 6ª etapa do 28º Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. A competição, que reúne mais 150 atletas de todas as regiões do país, é coordenada pela Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos (CBDA) e conta com o apoio e incentivo da Federação Aquática do Tocantins (Faeto) e da Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes).

As provas terão largada e chegada nas margens do Lago de Palmas, no Clube da Caixa Econômica Federal, localizado na ALC-SO – 55, conjunto 1, lote 4, neste sábado, 26, e domingo, 27. As disputas estão previstas para iniciarem a partir das 7 horas. As provas do principal evento da modalidade no país contarão com percurso de 250 m para as crianças de 7 a 12 anos até a prova principal da modalidade, chegando aos 10 km.

“É uma satisfação enorme para nós palmenses recebermos, em parceria com a Federação Aquática do Tocantins, o principal evento nacional da modalidade. Nossa expectativa é que a competição aconteça da melhor forma possível, e que a modalidade possa inspirar outros esportistas e continuar crescendo na Capital’’, ressaltou o presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior.

Durante os dois dias de evento esportivo serão oito provas disputadas. O campeonato ainda terá as provas de 5 e 10 km da 6ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Águas Abertas (CBI), além de três provas da 13ª etapa da Copa do Brasil de Águas Abertas e outras três provas do 2º Troféu Ana Marcela de Águas.

A programação completa do circuito pode ser conferida neste link.