17º FGT: Cantor Almir Sater fará abertura do Festival Gastronômico de Taquaruçu

Na tarde desta quinta-feira, 24, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, anunciou em suas redes sociais a primeira grande atração do 17° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT): o cantor Almir Sater. O artista abrirá o 17º FGT com grande estilo no dia 6 de setembro, no Distrito de Taquaruçu, na Praça Vereador Tarcisio Machado.

O 17° FGT será realizado entre os dias 6 a 10 de setembro, e em breve deverão ser anunciadas as demais atrações nacionais e regionais, que irão compor a grade da programação do evento neste ano. O cantor Almir Sater promete entregar muita música boa, com grandes sucessos, entre eles, o hit Tocando em frente. Os visitantes poderão aproveitar a boa música enquanto saboreiam os 42 pratos escolhidos especialmente para concorrer a grande premiação do FGT deste ano. Além dos grandes shows e musicais a população também poderá contar com a programação da Cozinha Show, que também contará com nomes renomados da cozinha tocantinense.

Almir Sater é um multiartista, cantor, compositor, violeiro, instrumentista e ator. O artista tem uma carreira musical de mais de 40 anos, celebrada com grandes sucessos. Também estreou como ator na novela Pantanal, em 1990, gerando repercussão em todo o país. O cantor é uma figura icônica, atemporal, dono de uma voz marcante e de um talento único que sabe como cativar os seus fãs. Responsável por marcar toda uma geração de sertanejos, é a viola a sua identidade artística.

Texto: Safhira Delmondes, estagiária sob a supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom