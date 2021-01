Palmas Futebol e Regatas promove homenagens às vítimas de acidente aéreo

Representando o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, o chefe de gabinete do Palácio Araguaia, Sebastião Albuquerque, participou neste sábado, 30, da cerimônia Homenagem às Estrelas do Palmas. O evento foi destinado às vítimas do acidente aéreo ocorrido no último domingo, 24, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional.

A tragédia vitimou membros da delegação do time Palmas Futebol e Regatas. Morreram os jogadores Guilherme Noé (28), Lucas Praxedes (23), Ranule Gomes (27) e Marcus Molinari (23), além do presidente do clube, Lucas Meira (32). O piloto da aeronave, Wagner Machado (59), também morreu no acidente.

Na cerimônia Homenagem às Estrelas do Palmas, estavam presentes atletas do Palmas e parceiros do clube. “É um momento de nos aproximar de Deus”, foi o que comentou o atacante Rafael Teixeira, de 28 anos, que prestou homenagens aos colegas de campo que se foram.

“É um momento que a gente sente, foram companheiros que compartilhavam do mesmo sonho e objetivo. Deus é soberano e tem propósito em tudo o que faz. Temos que nos voltar ao Senhor, e mostrar como é o ser humano. Hoje estamos aqui e amanhã podemos não estar mais. É um momento de nos aproximar de Deus, porque só ele que sabe do futuro. Deixo como reflexão para que cada um possa ver como está andando, já que qualquer um de nós poderia estar ali”, falou o jogador.

Os convidados tiveram um momento de fala, onde expuseram suas mensagens em homenagem às vítimas. Em sua fala, o chefe de gabinete, Sebastião Albuquerque, colocou o Governo do Estado à disposição das famílias e do clube.

“Temos que viver a vida e as vontades do Senhor, temos que aceitar. Somos visitantes deste tempo e estamos de passagem. Agora, vocês atletas tem mais que um sonho, vocês têm que buscar formas de realizar esse sonho. Trago essa mensagem do governador Mauro Carlesse, deixando o Governo do Tocantins à disposição de todo o clube e das famílias das vítimas. Todo o Tocantins sentiu essa perda e queremos deixar nossa mensagem e apoio ao Palmas Futebol e Regatas”, destacou Sebastião Albuquerque.

O diretor-executivo do clube, Robson Tavares, em um discurso emocionado, destacou as boas lembranças com o presidente Lucas Meira.

“Lucas foi um grande amigo, tem sido dias difíceis para todos nós. Antes de ser homenagem, estamos aqui para falar da vida dos seis que se foram. Pessoas que lutavam pelos seus sonhos. Todos nós fomos muito bem acolhidos por Palmas e essas seis pessoas que se foram, estavam lutando pelos seus sonhos. Que Deus nos dê força e sabedoria para seguir nesse caminho, e que possamos lembrar de todos eles em nossas orações”.

Como representante da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), também esteve presente na cerimônia o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Marinângel.

Acidente gerou grande comoção e repercussão no meio esportivo

A aeronave que transportava a delegação do time caiu, no último domingo, 24, logo após a decolagem de uma pista de pouso próxima à Capital. O caso gerou repercussão nacional e internacional, com manifestações de pesar de grandes nomes do esporte, como o ex-jogador Pelé, o narrador Galvão Bueno, além de outros clubes consagrados, como o Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e outros.

No Estado do Tocantins, foi decretado luto de três dias pelo governador Mauro Carlesse, ainda na data do acidente, em publicação no Diário Oficial do Estado (D.O.E).