Palmas +Fitness será realizado neste sábado na praça da Arno 33

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), está promovendo o projeto Palmas +Fitness, que oferece aulas gratuitas de dança e treinamento funcional ao ar livre. Neste sábado, 15, as aulas serão na praça da quadra Arno 33 (307 Norte), às 16h30.

Essa é a quarta edição do Palmas +Fitness, que em março realizou encontros no Parque Cesamar, Ginásio Ayrton Senna e Distrito de Taquaruçu. Em parcerias com profissionais de educação física das academias de Palmas, as aulas do projeto acontecem no final da tarde de sábado.

O professor e coreógrafo Felipe Dionísio, um dos instrutores no projeto, defende os vários benefícios da dança, que vão desde a sociabilização até a saúde corporal e mental. “A dança mudou a minha vida e convido a todos a comparecerem neste sábado a aula de dança, eu prometo muita alegria, com coreografias clássicas até os hits do momento. Será um dia inesquecível.”

O presidente da Fundesportes, Raimundo Júnior, explica que o projeto Palmas +Fitness é uma iniciativa muito importante para a promoção da saúde e do bem-estar da população palmense, através da prática de atividades físicas ao ar livre. “E, nesse contexto, a dança tem um papel fundamental como atividade física. Além de ser muito divertida e prazerosa, traz diversos benefícios para o corpo e a mente.”

Programação

Aula funcional com o instrutor Renato Brunes

Aula de hits dance com o instrutor Felipe Dionisio

Aula ritmos com o instrutor Wellington

Horário: 16h30

Local: praça da quadra Arno 33 (307 Norte)

