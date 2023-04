Fundação Cultural de Palmas divulga resultado final do Promic 2023

Já está disponível, no Diário Oficial Nº 3201 desta sexta-feira, 14, (páginas 25 e 26) o resultado final do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) 2023. Nesta edição foram contempladas 33 iniciativas culturais ou artísticas, com patrocínio entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, conforme o eixo ou a linguagem artística de atuação, totalizando o valor de R$ 440 mil investidos. Os recursos são do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Palmas.

Nesta Edição, o Promic trouxe duas novidades: a inserção do critério da distribuição geográfica dos recursos e do critério afirmativo e inclusivo, que contempla mulheres, negras ou indígenas, população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. Desta forma, o resultado reflete a distribuição geográfica que pretende distribuir os recursos de forma igualitária entre dois grandes territórios do município: a região ao norte do Ribeirão Taquaruçu Grande e a região ao sul.

A FCP ressalta que os proponentes selecionados devem apresentar, pessoalmente, em até cinco dias úteis da publicação do resultado, a documentação complementar para o recebimento do patrocínio listada no item 14 do edital do Promic 2023.

Promic

Promovido pela Fundação Cultural de Palmas com recursos do Fundo Municipal de Cultura, o Promic tem a finalidade de democratizar o acesso a fontes de financiamento da cultura. Também estão entre os objetivos do programa o fomento e o estímulo à criação de bens artísticos e culturais; a valorização das diversas culturas que habitam Palmas; a difusão e fortalecimento de bens artísticos e culturais; e a qualificação técnica e artística da população por meio da seleção e patrocínio de projetos culturais a serem executados por proponentes residentes ou sediados em Palmas.

Confira o resultado do Promic 2023 aqui.

Texto: Samara Martins/FCP

Edição: Secom