Pacientes com sintomas de Covid-19 devem procurar unidades sentinelas abertas aos fins de semana na Capital

Em Palmas, duas das oito unidades sentinelas da rede municipal – para atendimento exclusivo de Covid-19 – funcionarão aos fins de semana. São as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61 (503 Norte) e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I. O atendimento nessas duas unidades é das 7 às 19 horas neste sábado, 13, e domingo, 14, para pessoas com quadro respiratório suspeito e de pessoas com diagnóstico já confirmado de Covid-19. Estas duas unidades sentinelas atenderão pessoas de qualquer área de abrangência também nos próximos fins de semana.

De segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, além das duas acima citadas, também funcionam como unidade sentinela para Covid-19 a USF Arne 53 (406 Norte), a USF 403 Sul (Arso 41), a USF 712 Sul (ASR-SE 75), a USF 1304 Sul (Arse 131) e a USF José Lúcio, no setor Lago Sul. A USF 1004 Sul (Arse 101) também funciona de segunda a sexta-feira, porém das 7 às 21 horas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), as unidades sentinelas são a porta de entrada para pacientes com quadro respiratório ou suspeitos de Covid-19, de modo que a orientação é de que somente haja deslocamento para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Sul em caso mais agudos, avaliados pelas equipes de saúde das unidades sentinela.

Para diminuir demanda por atendimentos nas UPAs da Capital, a USF Taquari e a USF Walter Morato, em Taquaruçu, também abrem aos fins de semana, das 7 às 19 horas, para atender demandas espontâneas gerais, incluindo quadros respiratórios.

Dúvidas

Para esclarecer dúvidas sobre sintomas, sobre como e onde obter atendimento ou realizar testes de Covid-19 na Capital, basta entrar em contato pelo DisqueZap Coronavírus Palmas pelos telefones (63)3218-5643 ou 3218-5458 das 7 às 19 horas, por mensagem de Whatsapp (todos os dias) ou por ligação de segunda a sexta-feira.

No hotsite https://coronavirus.palmas.to.gov.br/ é possível consultar dados sobre a doença na Capital e ler respostas a perguntas frequentes.