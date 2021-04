Operação Tolerância Zero segue combatendo aglomerações em Gurupi

A força tarefa envolvendo a Prefeitura de Gurupi e o Governo do Estado do Tocantins continua intensificando a fiscalização na Capital da Amizade, com o objetivo de combater o aumento de casos de Covid-19. Aglomerações e uma festa clandestina em residências foram suspensas neste final de semana.

Segundo os dados da Força Tarefa de Fiscalização Municipal, no último sábado (24) foram realizadas orientações técnicas em 27 estabelecimentos, 14 suspensões de aglomerações em residências, uma notificação em estabelecimento comercial; e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado por causa de uma festa clandestina em uma residência, conforme delito previsto no Código Penal Brasileiro (Art.268).

O Coordenador da Força Tarefa Municipal, Sargento Jenilson, ressaltou que foi realizada cobertura de fiscalização em todas as regiões da cidade com abordagens preventivas e orientações técnicas. “Estamos usando todos os recursos possíveis, tanto de pessoal como tecnológico, mas infelizmente ainda temos uma parcela significativa da comunidade que insiste nas aglomerações em residências e chácaras. Para conter essa pandemia precisamos do poder público e da sociedade juntos nesta luta, que é de todos”, alertou.

Os órgãos integrados na operação foram: Polícia Militar (PM-TO), Corpo de Bombeiros (CBM-TO), Polícia Civil, DETRAN-TO, PROCON, Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e Vigilância Sanitária de Gurupi.

Capacitação

No último sábado também foi realizada uma capacitação com parte dos fiscais da Vigilância Sanitária contratados para combater a proliferação da doença e visando maior eficiência no combate às aglomerações na cidade. O treinamento consistiu na operação do sistema de videomonitoramento da região urbana do município.

A ação foi uma parceria da Prefeitura Municipal com o Comando do 4° Batalhão da Polícia Militar em Gurupi. A capacitação foi realizada pelo 2° Sargento Danúbio Gonçalves, que é responsável pelo Projeto Olho Vivo na unidade militar.

“Mais eficiência e economia de esforços para diminuirmos essas aglomerações na cidade”, afirmou Sargento Jenilson. “Essas ações nos ajudam a diminuir esforços nas diligências e podermos atuar de forma preventiva”, pontuou o Comandante do 4º BPM, Coronel Wesley Costa.

Disque Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, pode denunciar pelos seguintes canais: Ouvidoria – 3315-0077 (whatsapp), de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; Disque Covid (63) – 9-9206-5245 (whatsapp), disponível 24 horas; e ainda no Disque Denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.