Balanço da ASTT mostra redução de autuações e acidentes de trânsito em Araguaína

A ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito) de Araguaína apresentou nesta semana balanço dos trabalhos desenvolvidos pela Equipe de Fiscalização. O relatório abrange o período de 1º de março a 8 de abril deste ano e mostra redução de 45,83% no número de boletins de acidentes de trânsito sem vítimas registrados em relação ao mesmo período de 2020.

De acordo com o relatório, durante os últimos 45 dias foram atendidas mais de 170 solicitações, desde retirada de veículos estacionados em frente de garagem a acompanhamentos de carreatas. O número de infrações flagradas no trânsito também diminuiu. Nesse período, foram feitos 958 autos em 2020 e 502 em 2021, demonstrando a eficácia do planejamento do programa de fiscalização.

Desde março de 2021, o controle, registro, catalogação e extratos dos boletins deixaram de ser feitos pela Polícia Militar (PM) e passaram para a ASTT, por meio da Coordenação Operacional de Fiscalização e pelos agentes de Transporte e Trânsito.

“Por meio dos atendimentos a acidentes, os agentes de trânsito conseguem contribuir diretamente com a segurança pública, uma vez que estamos dessa forma liberando mais viaturas da Polícia Militar que estariam registrando esse tipo de ocorrência e que agora passam a realizar patrulhamentos e combate a crimes”, comentou o diretor de Fiscalização da ASTT, Eduardo Barbosa.

Mais rondas

Com a redução do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e ampliação do toque de recolher devido a decretos municipais para combate à Covid-19, ocorreram também mudanças nos horários das rondas noturnas. Essas passaram a ser executadas todos os dias da semana, com intensificação nos finais de semana.

A ASTT, além de atender às ocorrências envolvendo acidentes de trânsito sem vítima e fazer o registo do BAT, presta o serviço de emissão do Extrato de Ocorrência de Acidente de Trânsito, documento que dá ao requerente um melhor alicerce jurídico, caso pleiteie uma indenização ou para fins de recebimento de seguro automobilístico.

Operação Trânsito Seguro

Programada para ser cumprida nos primeiros cem dias de 2021, a Operação Trânsito Seguro teve os esforços remanejados nos últimos 30 dias em razão do aumento nas demandas e da crescente onda de covid-19. Foram realizadas 13 ações em conjunto com a PM, visando inibir infrações de trânsito, reduzir o número de acidentes e gerar maior sensação de segurança à população. No último mês, foram substituídas as blitzen em locais e horários específicos por abordagens volantes, aplicando as sanções das leis de trânsito.

“Observando os dados apresentados, nota-se que a ASTT vem cumprindo e fazendo cumprir com maior agilidade, qualidade, zelo e eficiência o que a comunidade, os servidores e a administração esperam”, afirmou o diretor.

Publicado: Data: 23/04/2021 Autor:Ascom