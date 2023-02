Operação Integrada do Trânsito aborda mais de 220 veículos nas regiões central e sul de Palmas

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) realizou nos dias 23 e 24 de fevereiro, de forma integrada com as forças de segurança, fiscalização preventiva de trânsito e blitz na região sul e central de Palmas, abordando mais de 220 veículos, e removendo 13 motos e um carro por circularem irregularmente.

Nos dois dias de operação, além das remoções, 45 autos de infrações de trânsito foram aplicados, 28 testes de alcoolemia realizados com apenas uma recusa. As ações iniciaram na noite de quinta-feira, 23, com realização de blitz na região sul, no período das 20h30 até meia noite, e na região central, das 2 às 3 horas da madrugada.

A primeira blitz ocorreu na Av. Tocantins, em Taquaralto, onde 56 veículos foram abordados, três motos recolhidas e nove autos de infrações foram feitos. Os agentes realizaram oito testes de alcoolemia que deram resultados negativos.

Em seguida foi realizada blitz na Av. I, no Jardim Aureny I, com 69 veículos abordados, duas motos retidas, e seis autos de infrações emitidos. Cinco testes de alcoolemia que também deram negativos.

Na região central, os agentes de Trânsito estiveram na Av. NS 2, Quadra Arse 21 (204 Sul). Desta vez 96 veículos foram parados, três motos e um carro foram removidos. Os agentes aplicaram 13 autos de infrações, 15 testes de alcoolemia, sendo que houve apenas uma recusa.

Na sexta, 24, a operação iniciou às 19 horas e terminou às 7 horas da manhã, com a utilização de duas viaturas da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) com quatro guardas, duas viaturas da Polícia Militar (PM) com cinco policiais, duas viaturas de Trânsito com cinco agentes, e duas viaturas da Polícia Penal com seis agentes. Durante a abordagem foram retiradas cinco motos de circulação e emitidos 17 autos de infrações de trânsito.