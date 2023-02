AcessoCidades chega a Palmas para promover mobilidade urbana com igualdade de gênero e raça

Palmas inicia nesta segunda-feira, 27, o ciclo de atividades do programa AcessoCidades: locais mais acessíveis e conectados, desenvolvido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com o apoio da União Europeia. A primeira ação será realizada às 14 horas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e terá como objetivo entrevistar atores chaves para o planejamento da mobilidade urbana com foco nas desigualdades de classe, raça e gênero. A partir das 18 horas, haverá um grupo de discussões com recorte de gênero e raça. A programação vai até o dia 2 de março.

A superintendente de Trânsito, Valéria Oliveira, acredita que o ciclo de atividades do programa AcessoCidades na Capital é uma oportunidade importante para a população local se engajar no debate sobre a mobilidade urbana e contribuir para o desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades da população. “A entrevista com os atores chaves para o planejamento da mobilidade urbana é um passo importante para a construção de um diagnóstico preciso e para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas”.

Entenda

O projeto AcessoCidades tem como principal objetivo promover o acesso de todos os cidadãos à cidade, independente de sua raça, gênero ou condição social. Para isso, o programa desenvolve um diagnóstico relativo à mobilidade urbana do município, com foco nas questões de acessibilidade, gênero e raça.

O programa entende que a mobilidade urbana é um dos principais problemas enfrentados pela população, e o acesso aos meios de transporte e à cidade como um todo é essencial para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento humano.

Nesse sentido, o foco das atividades do AcessoCidades busca promover a igualdade de gênero e raça no acesso à cidade, levando em consideração as especificidades das diferentes comunidades e grupos sociais.

Programação

27/02 (1° dia) – Unidade do Resolve Palmas de Taquaralto

Tarde – 14 às 18 horas – Entrevista com atores chaves para o planejamento da mobilidade com foco nas desigualdades de classe, raça e gênero

Noite – 18 às 21 horas – Grupo de discussão com recorte de gênero/raça

28/02 (2° dia) – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Manhã – 8 às 18 horas – Entrevista com atores chaves para o planejamento da mobilidade com foco nas desigualdades de classe, raça e gênero

Noite – 18 às 21 horas – Grupo de discussão com recorte de gênero/raça

01/03 (3° dia) – Auditório do Senai

Manhã – 9 horas – Oficina intersetorial e participativa com autoridades

Desigualdade de classe, raça e gênero na mobilidade e acessibilidade urbana de Palmas

Diagnóstico local e desafios identificados

Dinâmica para as discussões coletivas dos problemas, pontos críticos e prioridades na mobilidade urbana de Palmas

Compartilhamentos de discussões

Tarde – 14 horas

Benchmarking de boas práticas e planos de mobilidade com foco nas desigualdades de classe, raça e gênero

Dinâmica para discussões de idéias e ações para o Plano de Mobilidade de Palmas

Compartilhamento de discussões

02/03 (4º dia) – IPUP – Prefeitura Municipal de Palmas, Anexo I, 2° andar

Reunião interna de fechamento

Técnicos da Comissão do PlanMob

Técnicos da Frente Nacional de Prefeitos