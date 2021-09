Unitins divulga resultado final do vestibular de Medicina; Aulas começam na segunda-feira, 13

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou no início da noite desta quinta-feira, 9, o resultado final do Vestibular do curso de Medicina. A lista geral, com pontuação dos candidatos e a relação dos convocados para a matrícula, estão disponíveis no Portal da universidade, na página do certame.

Os aprovados nesta primeira chamada devem seguir as orientações para a matrícula on-line, que ocorre nesta sexta-feira e sábado, 10 e 11, por meio do site https://www.unitins.br/iprotocolo/. Vale ressaltar que só poderão ingressar na universidade os candidatos que tenham concluído o ensino médio e apresentem toda a documentação exigida no edital de convocação. Para a vaga reservada à Pessoas com Deficiência (PCD), além da matrícula on-line, também é exigida a perícia médica presencial do candidato aprovado e convocado.

As aulas da primeira turma do curso de Medicina da Unitins no Câmpus Augustinópolis já começam na próxima segunda-feira, 13, no formato de ensino híbrido, com aulas teóricas remotas e aulas práticas presenciais, seguindo os protocolos de segurança dos órgãos de saúde e estabelecidas pela universidade.

O vestibular teve cerca de 7,5 mil inscritos e apenas 12% de abstenção. As provas objetiva e de redação foram aplicadas presencialmente em Augustinópolis, Araguatins e Palmas. Ao todo, foram ofertadas 40 vagas com 50% das vagas destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.