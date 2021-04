Novos pontos de testagem Covid serão abertos esta semana em Palmas

A Prefeitura de Palmas ampliou a oferta de testagem para detecção da Covid-19 esta semana na Capital. Além do mutirão que inicia nesta segunda-feira, 26, e segue até sexta-feira, 30, das 18 às 22 horas, no Parque dos Povos Indígenas, serão abertas mais cinco ações, uma no Centro e quatro na região Sul.

Nesta terça-feira, 27, está prevista a testagem de servidores e socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e do Centro de Internação Provisória, no prédio do Case, no setor Jardim Taquari, a partir das 9h30,

Em parceria com a Universidade Luterana do Brasil, a Semus promove testagem na quarta-feira, 28, das 12 às 17 horas, no Colégio Ulbra Palmas, na Avenida JK. Ainda na quarta, os moradores do setor Santa Fé que tiverem interesse poderão realizar o teste na Escola de Tempo Integral (ETI) Duque de Caxias – Caroline Campelo, das 8 às 12h.

Na quinta-feira, 29, das 8 às 12 horas, serão realizados testes rápidos na Escola Municipal Thiago Barbosa, no Jardim Aureny II. Já na sexta-feira, 30, será instalado um ponto de testagem na Área Verde (onde será a praça do setor) do Residencial Araras I, com atendimento das 8 às 17h para moradores do bairro e região.

Testes

Nas ações são ofertados testes rápidos com resultados de 15 a 20 minutos, onde é possível identificar IgG positivo, que confirma presença ativa do vírus ou IgM positivo, indicador de memória imunológica sobre contato anterior ao vírus. Caso o resultado seja do tipo IgG ou IgM negativo significa que a pessoa nunca teve contato com a doença. Casos ativos identificados são orientados a procurarem atendimento médico em uma das unidades sentinelas da Capital, onde é avaliada a necessidade de isolamento domiciliar e tratamento.

