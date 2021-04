Faixas de pedestres e sinalização viária de Avenidas da Capital recebem revitalização

Para garantir mais segurança no trânsito, as faixas de pedestres de avenidas de Palmas estão recebendo restauração com pintura e revitalização da sinalização viária vertical e horizontal. Os serviços foram retomados no último mês e diversas localidades já receberam os trabalhos da Prefeitura de Palmas, por meio da ação conjunta das Secretarias Municipais de Segurança Mobilidade Urbana (Sesmu) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp).

Nesta segunda-feira, 26, as equipes executaram os serviços de revitalização das faixas nos dois sentidos da Avenida NS-08, próximo ao Gigante Atacadista. A ação conjunta atua em pontos estratégicos da cidade que apresentam grande movimentação de pedestres e também atendem ao cronograma das prioridades definidas pela Sesmu.

Os trabalhos de restauração seguem durante a semana e devem beneficiar outros pontos na Capital a exemplo da Avenida Tocantins, na região Sul, e as Avenidas LO-11, LO-09, NS-08, na NS-04 entre a LO-15 e a LO-17, no Centro da Capital.

Mobilidade

A Sesmu ressalta que as faixas de pedestres e a sinalização viária são essenciais para a mobilidade dos pedestres, ciclistas e dos condutores, além de contribuir com a fluidez do trânsito.

