Novas viaturas reforçam os serviços do Corpo de bombeiros militar do Tocantins

Texto: Secom

Vinte e duas viaturas novas estão sendo entregues pelo governo do estado ao Corpo de bombeiros militar do Tocantins, 8 delas foram entregues, e as demais chegarão ainda esse mês. Esses veículos são alugados e fazem parte do pacote das ações de fortalecimento da segurança pública.

Essas 22 viaturas (10 caminhonetas, 11 utilitários do tipo SUV e 01 sedan compacto) irão suprir demandas operacionais e administrativas, no suporte às ocorrências, realização de vistorias e fiscalização de obras, e serão distribuídas entre as unidades de bombeiros da capital e interior, Palmas, Araguaína, Gurupi, Araguatins, Colinas, Paraíso, Porto Nacional e Dianópolis, priorizando as ações operacionais e de defesa civil.

O comandante geral do CBMTO, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, falou da importância desse reforço da frota como sendo uma ação de grande importância e “esses veículos chegam num momento das enchentes que precisamos deslocar equipes para o interior do estado e que prestam socorro e monitoram a situação dessas cidades, além de levar ajuda do governo (cestas básicas) às famílias que atingidas pelas enchentes”. O comandante ainda destacou das demandas na área de serviços técnicos, “não tínhamos viaturas suficientes para atender as demandas do corpo técnico de vistorias em obras e edificações. Com a chegada de novos carros reforçam o trabalho preventivo em todas as cidades atendida pelo CBMTO.”