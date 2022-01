Estado incentiva testagem e vacinação da população contra Covid-19

“Gostei muito da ideia deste evento hoje, pois tive contato com uma pessoa positiva para Covid-19, convivo com pessoas do grupo de risco e teria que ficar até segunda-feira com dúvidas sobre estar positiva ou não. Estou apenas com dores na garganta, mas já tive Covid em 2021, felizmente com sintomas leves”. A declaração é da estagiária Maria Gabriela Cirqueira, que aproveitou o evento de mega testagem e vacinação, promovido pelo Ministério da Saúde (MS), com engajamento do Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Palmas, realizado neste sábado, 22, em Palmas.

A servidora pública Laryssa Martins compareceu ao evento, para atualizar o cartão de vacina. “Estou grávida de 5 meses e já estou no prazo para tomar o reforço. Quando soube do evento no sábado, aproveitei. Sei da importância da vacinação, principalmente nesta fase de aumento de casos, inclusive meu esposo testou positivo para Covid-19 e felizmente não peguei e ele teve apenas sintomas leves”, afirmou.

Em participação simultânea para os setes estados da Região Norte do País, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga declarou que “sabemos do impacto do vírus na saúde de cada um de nós, mas hoje estamos mais fortes, com capacidade de resposta mais rápida para atender os casos graves da doença. Isso é graças ao Sistema Único de Saúde que foi fortalecido e tem contribuído para a redução expressiva da redução de óbitos”, disse o ministro.

Queiroga ainda destacou a importância das vacinas. “A vacinação conta na redução de óbitos, por isso temos realizado compras de imunizantes hoje estamos com 80% da população acima de 12 anos imunizada de alguma forma. Peço a colaboração de todos que nos ouvem agora, para irem se vacinar ou incentivar alguém que conheça para completar o esquema vacinal até o reforço, pois esta é a melhor forma de evitar a forma grave da doença”, pontuou.

Representando o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa e o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Perciliana Bezerra afirmou que “esta testagem em massa realizada hoje é de suma importância para controle da doença, com o isolamento dos pacientes positivos e o mapeamento dos seus contatos. Além disso, como o próprio ministro falou, a promoção da vacinação nos ajuda a evitar as formas graves da doença e consequentemente as mortes”, frisou.

O evento contou com participação de representantes do MS, Governo do Tocantins, Prefeitura de Palmas, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) e Conselho Regional de Medicina (CRM).

Dados

Evento – ao todo foram disponibilizados 1.800 testes com resultados em até 15 minutos e os pacientes positivos já recebiam atendimento médico imediato para as providências de medicação e atestados. Além disso, 10 mil doses de imunizantes estavam ao alcance da população que compareceu ao evento que durou das 9h às 15h.

Vacinação – dados do Vacinômetro do Tocantins apontam que já foram aplicadas em todo o Estado, 2.077.684 doses de imunizantes contra a Covid-19. Um levantamento do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), da SES-TO, atesta que 252.788 tocantinenses não retornaram aos postos de saúde para completar o ciclo vacinal contra a doença.

Casos – o Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado neste sábado, 22, pela SES-TO, mostra que atualmente, o Tocantins contabiliza 794.423 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 254.144 casos confirmados. Destes 240.476 estão recuperados, 9.685 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.983 foram a óbito.