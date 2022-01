MPTO discute com autoridades sobre construção do prédio para Hospital e Maternidade Dona Regina

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, empreendeu, nesta quinta-feira, 20, vistoria no Hospital e Maternidade Dona Regina e reuniu-se com autoridades estaduais para discutir acerca da construção de novo prédio para funcionar a unidade de saúde.

Esta é uma cobrança antiga do MPTO, tendo em vista que o local não dispõe de condições adequadas para atender a demanda de pacientes.

Na ocasião, o promotor de Justiça Thiago Ribeiro cobrou providências efetivas dos secretários estaduais da Saúde, Afonso Piva, e de Parcerias e Investimentos, Humberto Muniz Filho.

Os gestores comunicaram que a nova sede do Hospital e Maternidade Dona Regina será na Quadra 1101 Sul, próximo ao Hospital do Amor, e já está em fase de planejamento. A promessa é de que um cronograma de ações será apresentado ao MPTO no próximo mês.

No atual prédio, o Hospital e Maternidade Dona Regina conta apenas com 98 leitos, o ideal seriam 240 leitos. A construção da nova sede será feita gradativamente, sendo o ambulatório a primeira parte a ser entregue.