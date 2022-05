Agrotins 2022 recebe caravanas de diversas cidades do interior do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio de uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), realiza a organização das caravanas durante a 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). As caravanas de agricultores são compostas por membros de associações, cooperativas e comunidades agrícolas.

A feira teve início na terça-feira, 10, e encerra neste sábado, 14, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na rodovia TO-050, em Palmas, saída para Porto Nacional.

O objetivo das caravanas é trazer os produtores para a Agrotins, a fim de que eles tenham a oportunidade de participar das oficinas tecnológicas, das palestras técnicas, dos dias de campo, das dinâmicas, dos minicursos e de outras atividades, de acordo com a área de interesse de cada produtor.

O gerente de associativismo e cooperativismo da Seagro, responsável pela coordenação das caravanas, Vinícius Parente, contou sobre a movimentação dos visitantes. “No primeiro dia da feira, recebemos oito caravanas com, aproximadamente, 300 pessoas. No segundo dia, foram 21 caravanas, com 738 pessoas; e no terceiro dia, tivemos 23 caravanas com mais de 800 pessoas”, explicou.

De acordo com o gerente, a expectativa é de que as caravanas tragam um total de 4 mil produtores, de mais de 100 municípios do Estado, para participarem dos cinco dias da Agrotins. “Nós somos responsáveis pela hospedagem e pela alimentação dos agricultores que visitam a feira. Além disso, nós contamos com uma equipe do Ruraltins, que é responsável pela organização dos expositores da agricultura familiar, que vem do interior do Estado para exposição e comercialização de seus produtos”, finalizou.

Agrotins

A 22ª edição da Agrotins 2022, com o tema Integrar: Intensificar e Preservar, tem como objetivos apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Ruraltins, da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

