Naturatins conclui agenda de orientações sobre a Piracema no norte do Estado

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) concluiu, nesta segunda-feira, 13, no norte do Estado, a agenda de orientações sobre a Piracema. As ações educativas, intensificadas desde novembro passado, com o início no período de defeso, tiveram o intuito de prevenir práticas ilegais, como a pesca predatória, o transporte irregular de pescado e o tráfico de animais silvestres no Tocantins, promovendo a preservação dos recursos naturais. Na última semana, foram realizadas palestras nos municípios de Darcinópolis, Pau D’Arco, Araguanã, Tupiratins, Itapiratins e Santa Fé do Araguaia.

Ao todo, 27 municípios do norte do Tocantins foram visitados, alcançando mais de 1.300 pessoas. O público incluiu pescadores profissionais, praticantes de outras modalidades de pesca, comerciantes, dirigentes municipais, comunidades ribeirinhas e a população em geral.

A iniciativa buscou esclarecer dúvidas e informar as normas previstas na Portaria nº 215/2024, que regulamenta o período de defeso, que teve início em 1º de novembro de 2024, e segue até 28 de fevereiro de 2025. Durante os eventos, os servidores distribuíram material informativo, esclareceram dúvidas e disponibilizaram os canais oficiais para a formalização de denúncias. Além disso, a equipe enfatizou a importância do cumprimento das normas ambientais, destacando os impactos da pesca irregular durante esse período e suas consequências para as presentes e futuras gerações.

O trabalho incluiu, ainda, a realização de vistorias em estabelecimentos comerciais, como peixarias, feiras livres e entrepostos, além do recolhimento e soltura de dois animais silvestres, sendo eles um jabuti e um bicho-preguiça.

O gerente de Fiscalização do Naturatins, Cândido José dos Santos Neto, avaliou positivamente as ações realizadas. “O trabalho desenvolvido nas ações de fiscalização tem sido extremamente positivo. Conseguimos alcançar um público amplo e conscientizar sobre a importância do cumprimento das normas ambientais, especialmente durante o período de Piracema. A colaboração da comunidade e o engajamento de todos são essenciais para combater a pesca predatória e proteger os nossos recursos naturais. Seguiremos firmes na missão de preservar o meio ambiente e garantir um futuro sustentável para as próximas gerações”, afirmou.

De acordo com a integrante da colônia de pescadores Z-42 e moradora da cidade de Aguiarnópolis, Mônia Silveira Salgado, que participou de uma das reuniões, as ações do Naturatins foram extremamente relevantes. “O Naturatins nos ensinou como devemos proceder no período da Piracema, nos conscientizando a não cometer crimes ambientais e a preservar o meio ambiente. Então, só nos resta agradecer a parceria e que o órgão continue nos ajudando a trilhar no caminho certo”, ressaltou.