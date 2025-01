Naturatins apreende mais de 2 mil metros de redes

A menos de dois meses para o encerramento da Piracema, em 28 de fevereiro, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) tem intensificado as ações de fiscalização em todo o território tocantinense, com o objetivo de proteger as espécies aquáticas durante o período reprodutivo. Entre os dias 7 e 13, operações realizadas nas regiões norte, sul e central do Estado resultaram na apreensão de 2,4 mil metros de redes de emalhar e um arpão utilizado na pesca subaquática.

Segundo o gerente de Fiscalização Ambiental do Naturatins, Cândido José dos Santos Neto, essas operações são fundamentais para proteger o ciclo reprodutivo dos peixes e manter o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. “O período da Piracema é uma oportunidade de reforçar nossa missão de proteção ao meio ambiente e de conscientizar as comunidades sobre a importância de respeitar a legislação vigente. Nosso objetivo não é apenas coibir práticas ilegais, mas também promover um entendimento sobre a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações”, destaca.

Região sul

A equipe de fiscalização finalizou, nessa segunda-feira, 13, mais uma etapa da Operação Piracema na região sul do Tocantins. Foram realizadas patrulhamentos aquáticos e terrestres, inspeções de embarcações e veículos, além da verificação das carteiras de pesca, com o objetivo de identificar e reprimir práticas ilegais. Como resultado, foram apreendidos 100 metros de redes de emalhar e um arpão, frequentemente utilizado na pesca subaquática para capturar espécies reprodutoras da fauna aquática. As ações de combate à pesca predatória foram realizadas nos Lagos Calumbi I e II e no Lago do Taboca, em Formoso do Araguaia.

Além das ações repressivas, a equipe de fiscalização promoveu um encontro com grupos de pescadores esportivos. Na oportunidade, foram abordadas as diretrizes da legislação vigente, com ênfase nos impactos negativos da pesca predatória para o meio ambiente. Também foi destacada a relevância do ecoturismo sustentável como alternativa econômica para a região. “O encontro foi uma oportunidade para esclarecer as regras da legislação e destacar o ecoturismo sustentável como uma alternativa que preserva o meio ambiente e beneficia a economia local, reforçando o compromisso do Naturatins com a proteção dos recursos naturais”, afirma o fiscal ambiental, Romário Maracaípe.

Regiões norte e central

Entre os dias 8 e 12 de janeiro, a fiscalização ambiental percorreu os municípios de Pedro Afonso, Rio Sono, Miracema, Itapiratins e Tupiratins, nas regiões norte e central do Estado. Coordenada pelo fiscal ambiental do Naturatins, Antoniel Gouveia de Souza, a operação teve como foco a repressão à pesca irregular e ao uso de apetrechos que comprometem o ciclo reprodutivo das espécies. Na ocasião, foram apreendidos 2,3 mil metros de redes de diversas malhas, utilizadas de maneira ilegal nos rios da região.

Durante as abordagens, os fiscais também promoveram ações educativas, conscientizando os pescadores ribeirinhos sobre a importância do respeito ao período da Piracema para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. “A pesca predatória não afeta apenas o meio ambiente, mas também compromete a economia local, já que muitas comunidades dependem dos peixes para sua subsistência”, explica Antoniel Gouveia.

Proteção ambiental

As ações de fiscalização do Naturatins continuarão sendo realizadas de forma intensiva em diversas regiões do Tocantins, com o objetivo de fortalecer a proteção ambiental e combater práticas ilegais. A Portaria nº 215/2024, que regulamenta o período de defeso da Piracema, permanece como o principal instrumento para garantir a proteção dos estoques pesqueiros no Estado.

“As operações reafirmam o compromisso do Naturatins com a proteção dos ecossistemas aquáticos e o combate às práticas ilegais, garantindo que o Tocantins mantenha seus recursos naturais preservados para as futuras gerações”, conclui o gerente Cândido José dos Santos Neto.

Denúncias

O Naturatins conta com o apoio da comunidade para combater crimes ambientais e preservar os recursos naturais do estado. Para isso, disponibiliza os canais de denúncias, com atendimento de segunda a sexta-feira, durante expediente do serviço público estadual do Tocantins.

As ocorrências podem ser registradas por meio do telefone Linha Verde 0800 063 11 55, de mensagem pelo Verde Zap (63) 99106-7787, e via internet, no Portal de Serviços do site do Instituto (www.naturatins.to.gov.br).