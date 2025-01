Saúde de Palmas realiza as primeiras castrações de cães e gatos de 2025

Na manhã desta terça-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) deu início aos primeiros procedimentos de castração gratuita de cães e gatos para o ano de 2025. O serviço, atualmente realizado nas clínicas credenciadas ‘Bolinha de Pelo’ e ‘Filhotes e Fricotes’, disponibilizou 150 vagas para esta etapa. Os agendamentos foram realizados em dezembro de 2024.

Entre os beneficiados está a auxiliar administrativo Alanis de Jesus Sousa, 21 anos, que levou o gato Bills, de 1 ano, e a cadela Princesa, de 1 ano e 6 meses. Dona de quatro cachorros e seis gatos, Alanis já utilizou o serviço de castração da Semus em outras ocasiões e destacou a importância da ampliação do atendimento. “Tenho muito carinho pelos meus animais de estimação e fiquei feliz que o serviço foi expandido, permitindo que mais pessoas tenham acesso”, afirmou.

A servidora pública Mirtes Santos Silva, 48 anos, também conseguiu agendar a castração de sua cachorrinha Flora, de 1 ano e 5 meses. “Gostei da ampliação, agora temos mais acesso ao serviço”, disse.

O estudante universitário Adriano Barroso Araújo, 24 anos, que adotou a cadelinha Mel há mais de dois anos, ressalta a facilidade do cadastro pelo site Castra Pet. “O acesso foi fácil, consegui reunir as informações necessárias com praticidade”, comentou.

Acesso

Em fevereiro, o serviço de agendamento do Castra Pet será ampliado. Interessados devem aguardar a abertura de novas agendas, que serão divulgadas nos canais oficiais da Semus e da Prefeitura de Palmas. O serviço pode ser acessado diretamente pelo site oficial: castrapet.palmas.to.gov.br.

A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) orienta que o procedimento cirúrgico é indicado para cães e gatos com mais de seis meses de idade e em boas condições de saúde, confirmadas por avaliação veterinária. Além disso, é necessário que as fêmeas não estejam no cio, prenhes ou amamentando no dia agendado.

Antes da castração, é fundamental que o animal esteja em jejum de ração por 12 horas e de água por duas horas. O não cumprimento dessas orientações pode trazer riscos ao procedimento e resultar no cancelamento da cirurgia.