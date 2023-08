Na Prefeitura de Palmas sextou com dinheiro na conta dos servidores

A Prefeitura de Palmas fecha a semana com o pagamento antecipado dos servidores públicos, estagiários e bolsistas, mais de R$ 65 milhões pagos em folha referente ao mês de agosto deste ano. A prefeita Cinthia Ribeiro anunciou a antecipação do salário nessa quarta-feira, 23, junto com a chuva inesperada que caiu em Palmas, trazendo grande alegria aos moradores. O pagamento beneficia diretamente 12.788 pessoas, que está com o salário disponível na conta bancária nesta sexta-feira, 25.

A remuneração em dia do servidor, com pagamento dos direitos legais – data-base, progressões e promoções – não é apenas o reconhecimento pelo trabalho prestado, mas também uma forma de contribuir com o desenvolvimento econômico de Palmas.