Corrida UFT PMW 21 km acontece neste domingo, 27, na Capital

A Corrida UFT PMW 21 km ocorre neste domingo, 27, em Palmas, a partir das 6 horas. O evento esportivo acontece em comemoração ao aniversário da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que chega aos seus 20 anos de criação. E a Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) é parceira da iniciativa.

A competição terá largada e chegada na sede da UFT, localizada na Arno 14, (109 Norte), Av. NS-15, e será dividida em duas categorias, sendo a público geral e comunidade acadêmica, com percursos de 7 km, 14 km e 21 km. De acordo com a organização, as premiações serão distribuídas entre os competidores por faixa etária e nas modalidades masculina e feminina.

O evento é uma coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), e conta com o apoio do Grupo TO na Corrida.