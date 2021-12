Música: Professor da UFT divulga clipe musical de conscientização sobre a covid-19

Você já foi “covidado”? E já “covidou” alguém? Uma música, de autoria do professor do curso de Medicina, Sérgio Donizeti Ascêncio, tem registrado boa repercussão em cursos de Medicina de vários estados do Brasil e também nas redes sociais.

A música “Covid Verbal” é um recado para a necessidade de conscientização em relação aos cuidados necessários para impedir a proliferação da doença, o novo coronavírus (Covid-19). A música é executada pela banda banda Eixo Kardan, de Cruzeiro do Oeste (PR).

A letra é bastante enfática e, por meio dos trocadilhos com as palavras “Covid” e “Convite” alerta para os riscos de a pessoa ser ‘covidada’ ou de espalhar o ‘convite do Covid’ ao não tomar as medidas de precaução necessárias. Destaca ainda a importância da vacinação e também a tomada de providências já consagradas pela Ciência, como o distanciamento social, o uso de máscaras de proteção e álcool em gel e a não aglomeração, visando a não disseminação da doença.

Confira a música, no videoclipe produzido pela banda paranaense, abaixo, ou pelo Spotify: